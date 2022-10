El Geoparc celebra els 10 anys oferint un cicle d'activitats gratuïtes

Què són els Geoparcs?

Trepitjar eles trepitjar el, cinc municipis deli Collbató, al, una terra marcada per un mar interior que va existir fa més de 40 milions d'anys i que va desaparèixer amb l'aixecament dels. La geologia ha configurat un paisatge singular amb magnífics monuments naturals i recòndits tresors per explorar. El projecte del Geoparc es va començar a configurar all'any 2007 i aquest territori va ser reconegut com al'any 2012. Enguany se celebra el desè aniversari des que va ser inclòs a la xarxa dei per commemorar-ho aquest mes de novembre tindrà lloc un cicle d'activitats obertes a tothom.Les activitats programades inclouen des de sortides guiades fins a tallers, conta-contes, activitats familiars i visites a diferents espais d'interès. La proposta ha estat organitzada conjuntament peri el Geoparc de la Catalunya Central i compta amb el suport de lai la. Tindrà lloc tots els caps de setmana del mes de novembre i s'espera que serveixi per fer arribar el coneixement del Geoparc a tot tipus de públic, difondre els seus principals atractius i sensibilitzar sobre la importància de la geologia pel territori.El cicle s'iniciarà el dia 5 de novembre amb una, concretament per la zona del. L'endemà, dia 6, es farà unaque sortirà del centre de visitants dei recorrerà el, amb explicacions sobre la l'evolució geològica i l'existència de la sal, les colònies i fàbriques tèxtils del Llobregat, la falla de l'estació i altres elements vinculats al Geoparc.Els dies 12 i 13 de novembre es podrà participar en unque permetrà explorar el Geoparc i descobrir-ne els seus atractius amb l'ajuda d'un mapa topogràfic amb el qual caldràa l'entorn del centre de visitants del Geoparc i zones properes. El diumenge 13 de novembre, a l'interior del centre de visitants, s'hi faran dues activitats més per a tota la família: un taller de sals de colors i un conta-contes amb, que explicarà Geoparc, quina passada de temps! i altres contes.El dissabte 19 de novembre hi ha programada unaa Cabrianes, Sallent, una mostra delde la zona que s'ha convertit en un escenari de cinema, acollint gravacions de vídeoclips i sèries de televisió. El diumenge dia 10 es farà una visita geoturística a la, conduïda pel director científic del Geoparc,, que acabarà amb un tast de vins de laEl cicle es tancarà el cap de setmana del 26 i 27 de novembre amb una visita als, dissabte, que acabarà també amb un tast de vins de la, i una visita guiada pel barri miner de la, diumenge, que permetrà conèixer la particular història d'aquest barri de petites cases, una de les poques colònies mineres que hi ha a Catalunya, situada al peu d'un runam salí.Totes les activitats són amb places limitades, per la qual cosa cal fer. Al següent enllaç es pot accedir al programa sencer i inscriure's a les activitats.Per al conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc,, la celebració d'aquest desè aniversari arriba "en un molt bon moment per al Geoparc de la Catalunya Central, amb la revàlida aconseguida aquesta primavera i la recent obertura del centre de visitants de Sallent". Per a Comas, aquest cicle d'activitats contribuirà a donar encara més visibilitat al Geoparc, un requeriment que havia fet la Unesco en l'anterior revàlida i que en la darrera avaluació va instar a continuar treballant.Els Geoparcs sónon es gestionen espais geològics i paisatges de rellevància internacional, juntament amb la resta de patrimoni sota un concepte holístic de conservació, educació i divulgació. El Geoparc de la Catalunya Central el formen 29 municipis del Bages, 5 municipis del Moianès (Moià, Calders, l'Estany, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló), més el municipi de Collbató, al Baix Llobregat.