Sant Fruitós acollirà diumenge una de les deu caminades de marxa nòrdica en família de la Diputació

Amb l'objectiu de millorar l'estil de vida de la ciutadania, contribuir en la millora de la qualitat de l'esport local i facilitar la descoberta del territori proper, la, conjuntament amb diferents ajuntaments, ha impulsat un cicle de passejades enper gaudir en família. Aquestes caminades estan obertes a tota la ciutadania, a partir dels 6 anys. Es poden fer en família, grups d'amics, parella o amb qui es vulgui.serà aquest diumenge el dia en què els veïns del municipi i de la comarca podran a gaudir d'aquesta matinal de natura i esport.A partir d'1/4 d'11 del matí la plaça Alfred Figueras serà l'escenari d'unde 6 a 11 anys i d'unper a tothom qui no hagi practicat mai aquesta disciplina o vulgui millorar-ne la tècnica.A 1/4 de 12 del migdiaque tindrà dos recorreguts, un de llarg de 9,2 km, pensat per fer en dues hores, i un de curt, de 4,1 km d'una durada aproximada d'hora i mitja.La caminada transcorre per un tram dela la zona de lesi travessa antigues feixes on es poden veure construccions de. Des de l'organització se cediran bastons de marxa nòrdica per a tothom qui ho necessiti.La participació en aquesta activitat ési inclou un avituallament a l'arribada, però cal inscriure's prèviament en aquest enllaç ja que les places són limitades.Enguany aquest circuit de caminades ha impulsat un, motiu pel qual es demana a totes les persones que s'inscriguin, que col·laborin en la recollida d'aliments. Es recomanen aliments nutritius de llarga durada com oli, llet, llegums, pasta, arròs i també productes infantils com farinetes o llet en pols.