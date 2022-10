Manresa En Comú Podem organitzarà una jornada sobre Sobirania Alimentària

Aprofitant el marc de l’, que se celebrarà aquest cap de setmana a la ciutat,organitza, conjuntament amb la sectorial d’agricultura d’, una jornada sota el títol Sobirania Alimentària. Del global al local, per a reflexionar sobre les formes de, partint de la diagnosi sobre la mancança de recursos a nivell global i les possibles solucions per canviar el sistema i avançar cap a la justícia alimentària.L'acte serà presentat per, pagès i membre de la sectorial, i hi participaran, enginyer industrial, d'intensa experiència professional, membre de la junta de CEMES i que treballa en projectes d'economia alternativa;, pagès practicant d'agricultura ecològica des dels anys 80, membre d'Unió de Pagesos amb diverses responsabilitats, actiu en la creació i ordenació del CCPAE, i fundador de la Coop Hortec, i, pagesa, compromesa en la conversió ecològica en economia circular de cercle tancat d'una finca, bàsicament de secà, de l'Alta Segarra i participant en diversos projectes socials, i cooperatius.El tancament de l’acte i les conclusions, aniran a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Manresa En Comú Podem,L'acte, es farà d'11 del matí a 1 del migdia, i serà el primer que es celebra al nou espai dels, que es troba situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 21 de Manresa.