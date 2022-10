Tres poetes entren a les aules dels instituts de Manresa: «La poesia no és una cosa morta ni distant»

Una iniciativa "necessària"

Un festival amb l'acollida com a lema

Tres poetes participen aquest dijous a diferentsper acostar el procés creatiu de forma vivencial. És una de les novetats del festival, que s'allargarà fins al 30 d'octubre amb una programació que inclou espectacles i presentacions entre d'altres activitats.Els tres poetes escollits són. Aquest últim considera la iniciativa "molt necessària". "Sovint es veu lao distant, però venir a explicar-la en viu i sense prejudicis crec que és important per obrir els caparrons" d'aquests joves, ha explicat a l'ACN. Una de les estudiants,, valora com a "molt emocionant" tenir el propi autor recitant i parlant del seu procés creatiu.La iniciativa s'anomenai és el primer cop que s'organitza des del festival Tocats de Lletra. Una de les responsables de l'organització,, que també és professora, explica que han escollit un format "més vivencial" per anar més enllà dels recitals a l'aula que es feien fins ara amb actors i actrius.La idea és que elvegi que la poesia "no és avorrida" i que és com un joc. "Els tres autors convidats tenen llibertat per fer el que vulguin a l'aula, un taller no els donarà temps però sí recitar la seva poesia, parlar del llenguatge i fer-la propera", explica.L'escriptor Josep Pedrals ha entrat a les aules de l'de Manresa aquest dijous. No és el primer cop que participa en el cicle Tocats de Lletra i ja ha fet activitats en algunes aules en altres ocasions. Enguany, però, serà el primer cop que ho fa tot junt. L'autor creu que aquesta iniciativa és "molt necessària perquè hi ha sovint la idea que la poesia és morta o distant". Creu que poder conversar amb els joves i explicar què és, "en viu i sense prejudicis", és una bona manera, també per "obrir caparrons". La clau, segons explica, és "comunicar directament", fer-los fer jocs, demostar-los que poden experimentar amb la poesia i, fins i tot, anar a recitals "per gust" com es fa amb el cinema o el teatre. "La poesia no està lluny de tothom, al revés, és més propera del que ens pensem", afegeix.Entre les estudiants participants hi havia Iara Martínez de 1r de Batxillerat, a qui li ha encantat l'activitat. "Em sembla un projecte molt interessant per descobrir noves coses, com ara veure un poeta comi no tenir només la visió del professor" com passa habitualment. També veu "molt emocionant" poder conèixer de la mà del propi autor com crea les seves obres.L'activitat del matí està lligada amb una altra que es farà a la tarda i on participaran els tres poetes plegats. "Serà un espectacle on intentaran engrescar l'alumnat perquè hi participi de forma activa, de públic i a l'escenari", avança Sònia Moya. Abans, hauran compartit experiències de com ha anat el matí. "El que passarà serà molt màgic", remarca. Els altres dos instituts participants són elLa 16a edició del festival va començar dijous i s'allargarà fins al 30 d'octubre en diversos espais de Manresa. La programació inclou una trentena d'activitats per a tots els públics i enguany dedica una especial atenció als joves i als més petits amb propostes pensades expressament per a ells. El festival dona veu a grans autors de referència i a joves promeses amb un clar predomini de. A més, també s'han programat homenatges a autors, recitals de poesia, espectacles, presentacions de llibres i converses amb escriptors.El lema d'enguany és, un concepte universal i alhora de plena actualitat que també s'ha relacionat amb el projecte, l'esdeveniment que commemora els 500 anys de l'acollida a la ciutat de Manresa de