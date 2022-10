La cultura urbana tornarà a omplir l'«skatepark» del Congost dissabte amb l'Stalow Fest

Aquest dissabte l'delde Manresa tornarà a viure la unió més gran de modalitats deamb la cinquena edició del festival Stalow Fest, organitzat per l'Després de dos anys sense, l'associació torna a convocar la festa del hip-hop i la cultura urbana més gran del Bages. Tal com ja va passar en l'edició de 2019, la festa s'endinsa en les modalitats del skate, el graffiti, el beatbox, els concerts i el rap freestyle en el seu entorn i hàbitat natural.L'entorn del skatepark del Congost de Manresa és un espai on habitualment ja es pot viure la cultura urbana, i ofereix a totes les persones que s'acostin al festival un granjust a l'entrada del recinte. L'accés al recinte també es lliure i gratuït.En aquesta cinquena edició, el festival començarà a les 11 del matí amb el Campionat de Catalunya deorganitzat per Beatcat, l'exhibició de graffiti organitzada peri la classe oberta de skate per cortesia de l'acadèmia de skate, que imparteix classes extraescolars de skate a Manresa de dilluns a dijous de 6 a 2/4 de 8 de la tarda a la mateixa pista.A continuació, durant tot el migdia hi haurà programació dei un espai dedicat a lafins a les 5 de la tarda, hora en què començarà la competició demodalitat freestyle.Al mateix temps, a la pista, skaters d'arreu de Catalunya estaran escalfant per iniciar la competició de game of skate i seguidament els best tricks. Un cop finalitzades les competicions, la jornada es tancarà amb un capvespre de concerts i sessions de música electrònica.