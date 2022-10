El violagambista Miguel Bonal tocarà dissabte a l'Auditori de Sant Josep de Moià

per Redacció,

L'deacollirà dissabte a les 6 de la tarda el concert de música antiga Del silenci a l'emoció del violagambista, Primer Premi en la modalitat dedel 98è Concurs de Joventuts Musicals d'Espanya, en un concert organitzat per lesL'emoció és en tot allò que fem, que veiem i sentim, i que som capaços d'assimilar com un record, que guardem en el més profund del nostre ésser. Així és com Miguel Bonal concep el patrimoni cultural que ha arribat fins a nosaltres. Del silenci a l'emoció, dins del discurs sonor, representa la, amb la intenció de crear una emoció capaç de perdurar en la memòria de la gent.Ja en elexistia tot un ventall de sensacions i emocions que la música era capaç de reproduir i, en gran manera, en aquest període, laté un paper fonamental, perquè serà l'instrument que millor imiti la veu humana. Ens trobem davant un instrument la sonoritat del qual és clarament afí a la naturalesa humana, en la qual silenci i emoció són compartits.El preu de l'general serà de 5 euros. Els socis de les Joventuts tenen l'entrada gratuïta. Eles pot consultar en aquest enllaç