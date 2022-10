Una trentena de joves bagencs rebran una formació per fer d'Àngels de nit

Una trentena de joves del Cicle Formatiu de Grau Superior d'de l'rebran una formació de 20 hores que els permetran intervenir com adurant les nits de festes majors del Bages ientre els usuaris d'espais d'oci nocturn.és un projecte que es lidera des de les àrees de Joventut de l'i el, i es tracta d'un grup de joves que actuen amb l'objectiu d'introduir instants reflexius en les conductes que es duen a terme en els espais d', ja sigui per consums d'alcohol i altres drogues, comportaments sexistes, o situacions que es poden desenvolupar en els espais de festa.Un dels aspectes imprescindibles per poder formar part del projecte, és tenir més de 18 anys i fer una formació de 20 hores, que consta de: alcohol, coneixement de diferents drogues, efectes i com tractar-los; sexisme i festa; afectivitat i sexualitat, LGTBI; eines per a la intervenció, i comunicació no violenta.Per tal de realitzar la formació es compta amb la col·laboració de diferents entitats i professionals amb una llarga trajectòria en cada àmbit. Per exemple, la formació sobre comunicació no violenta està impartida pel formador, o la part d'eines per a la intervenció va a càrrec de la formadora teatral. La formació sobre sexisme, afectivitat i LGTBi es fa des de l'entitat, i la part d'alcohol i drogues es dinamitza a través de l'entitatÀngels de nit és un projecte que es relaciona amb el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social de l'institut Guillem Catà, i són els i les joves d'aquest cicle que fan tota la formació dins les hores lectives i després voluntàriament decideixen si volen fer d'Àngels de nit o no. Fins al moment, la participació en el projecte és molt atractiva per aquests joves iDes que es va reprendre el projecte l'any 2014 s'han format un total de 300 joves que han intervingut en diferents localitats del Bages i Manresa.Un dels punts forts del projecte és la participació i implicació juvenil, més enllà que siguin els mateixos joves els que emeten un missatge de. Cal remarcar que el gruix de la captació i la dinamització de projecte recau en una associació d'estudiants d'animació sociocultural,. Això no ha de ser un fre per ampliar i diversificar en el futur l'abast del programa, però aquest origen determina alguna de les qualitats fonamentals del projecte.Per altra banda, l'actuació dels Àngels de nit no es basa en la negació o oposició frontal a determinades pràctiques sinó en laper tal que siguin els mateixos joves que raonin sobre la seva conducta i preguin decisions personals en relació amb ella.