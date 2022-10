La Cursa del Pont de Vilomara Memorial Alcalde Evaristo es renova totalment

Trail de Rocafort

Cursa de les Tines

Trail del Pi Rodó

Curses de promoció

Un any més, i després d'aquests dos anys de restriccions imposades per motius sanitaris, el proper 6 de novembre tornarà lasense cap mena de restricció, amb més força i amb més il·lusió que mai i amb moltes novetats.S'ha donat un gir de 180 graus a la cursa però mantenint l'essència de sempre. Aquest any 2022, l'organització posa a disposició de cada atleta, runner o corredor un ampli ventall de possibilitats per a que puguila que més encaixi amb les seves necessitats.El Memorial Alcalde Evaristo estrena un trail de casi 26 km i més de 1.000 metres de desnivell positiu, que transcorre per bona part dels impressionants paratges del, alguns d'aquets paratges encara fumejant del foc d'aquet estiu, i que estan esperant les petjades per agafar força i tornar a rebrotar des de les cendres. El cap de cartell per aquesta cursa és un dels millors atletes de muntanya del moment, enMantenint el traçat que han fet els atletes que han participat aquets 15 anys a la Cursa del Pont de Vilomara i Rocafort, hi ha un(60% asfalt - 40% terra) al que també li calien uns canvis, uns canvis que faran pasar el traçat per la, zona de tines i pedra seca, edificacions mil·lenàries espectaculars del nostre passat. La cursa de les tines és una cursa sense cap dificultat tècnica d'11 quilòmetres.Es tracta d'un trail curt de quasi 5 quilometres i amb 150 metres de desnivell positiu, una autentica, amb pujades esgotadores, baixades vertiginoses i plans on es corre molt, tot això concentrat al voltant del pi rodo, un pi mil·lenari que va resistir al foc, mentre tot el seu voltant ha estat devastat per les flames.I com no, es mantenen lesde la casa, unes curses que també han canviat. Per als de menys de 10 anys una cursa de 500 metres i per als més grans de 10 anys una de 1.800 metres. Les dues per superfície de terra, molt i molt divertides.Quan finalitzin les curses hi haurà festa amb una. Com sempre, l'organització conserva la part solidària de la cursa col·laborant amb el Pediàtric Càncer Center de Barcelona. SJD aportant 1 euro de cada inscripció.és mitjà col·laborador de la Cursa Atlètica del Pont de Vilomara Memorial Alcalde Evaristo.Per inscripcions i informació la fer-ho al web de la cursa