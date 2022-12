Les possibilitats infinites de la castanya centren el novembre de l'«Amb barret de xef»

Fa encara no cinquanta anys, laencara era una activitat habitual a lesde Catalunya. Aquestacentenària, a casa nostra, se celebrava entre els mesos de novembre i febrer, coincidint amb l'arribada del: lespermetien conservar les carns durant més temps. Es tractava d'una festa -gairebé un ritual- en què hi participava tothom, des dels més grans de la família fins als més xics, i és que la mort del porc significava unad'alt valor nutritiu, especialment en èpoques en què no hi havia establiments ni botigues on anar a comprar queviures.Ara, però, en ple, la nostra realitat social, econòmica i cultural és molt diferent, i són anecdòtics els casos de famílies que, a nivell particular, segueixen mantenint viva aquesta tradició. Per una banda, perquè elque en regula el procediment i les condicions higienico-sanitàries s'ha concretat i endurit en pro de l'i la. Per l'altra, perquè l'objectiu de la matança ja no té el component dede fa uns anys, i la majoria de cases de pagès que encara tenen bestiar, el que fan és dur-lo enespecialitzats.A la comarca del Bages, hi ha dos escorxadors que, amb la voluntat compartida de recuperar elde la carn de porc d'abans, van decidir, cadascun per la seva banda, treballar per a aconseguir-ho. D'aquesta feina devan sorgir-ne les marques, totes dues amb segell gourmet. La primera, impulsada per la família Roma del, sorgeix del creuament entre una femella(procedent dels Estats Units que destaca pel gust que li proporciona el greix infiltrat) i un mascle(d'Anglaterra, molt tendre). La carn que s'obté d'aquesta nova raça és considerada slow-food, ja que el procés d'engreix dels porcs en qüestió és set setmanes més llarg que el d'un porc blanc convencional.L'origen del porc de Palou el trobem a(Matadero Frigorífico del Cardoner) i és el resultat d'una feina minuciosa d'investigació i creuament d'espècies Duroc amb l'objectiu d'obtenir una carn amb unesúniques. Per aconseguir-ho, també és bàsica l'dels animals, en aquest cas basada en pinsos a base de cereals i lleguminoses i complementada amb greixos vegetals."Tenint la sort de comptar, a la comarca, amb un producte de tan bona qualitat, seria inconcebible que no el féssim servir", assenyalen els cuiners de l', que a la carta dels seus respectius restaurants sempre disposen d'algun plat que el conté. Voleu descobrir les receptes que han preparat expressament per a la secció? Aquí les teniu!