Sallent es retrobarà dissabte amb Anna Gabriel després de 5 anys d'exili

Aquest dissabte 22 d'octubre a, després de gairebé 5 anys d'exili,es retrobarà amb els veïns del seu poble. Serà en un acte especial de la, organitzada pels col·lectius de l'esquerra anticapitalista del municipi.La jornada s'emmarca més enllà del cas d'Anna Gabriel. Segons expliquen els organitzadors, "precisament perquè el seu exili s'ha acabat, però els motius pels quals ha estat forçada a viure fora de casa encara es mantenen ben vius, són molts els militants que viuen cada dia sota lai tot el seu aparell judicial, policial i militar: són molts els companys que tenen amenaces de presó, de multes astronòmiques o de detencions; que tenen els seus telèfons i les seves comunicacions punxades i que són espiats per l'Estat".En el marc de la Marató Antirepressiva, es farà aquest dissabte a lade Sallent a les 6 de la tarda de la tarda un acte polític on intervindran diferents activistes i militants d'organitzacions. Es posarà de relleu la repressió que pateix "tot moviment que contradiu el sistema i la necessitat de l'organització i la lluita".Hi intervindran Anna Gabriel, exdiputada de la CUP;, raper exiliat a Bèlgica;, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP;activista feminista i del moviment per l'habitatge;, portaveu del SEPC; membres de la solidaritat suïssa que han acompanyat Anna Gabriel durant l'exili; la portaveu d'Arran,, membre de l'executiva d'Endavant, i els grups de suport de(BDS).Després de l'acte hi haurà i concert el valencià, i