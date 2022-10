«L'oreneta» de Guillem Clua amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz arribarà el cap de setmana al Kursaal

Diumenge, funció de teatre accessible

La sala gran delde Manresa acollirà aquest cap de setmana dues funcions de l'obra deL'oreneta de. L'espectacle, que dirigeixi interpreta, es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.La senyora Amèlia, una professora de cant, rep a casa seva un home jove que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al, morta recentment. Ben aviat descobrim que la cançó triada, L'oreneta, té un significat especial per als dos personatges, que aniran desgranant detalls del seu passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista que va patir la ciutat l'any anterior.Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen L'oreneta premiada obra de Guillem Clua en què Amèlia es qüestiona què és el, el que defineix la nostra humanitat i arriba a la conclusió que la capacitat de sentir el dolor dels altres és el que ens distingeix de les bèsties. Aquest és el sentiment que vertebra l'obra.La funció de diumenge, 23 d'octubre a les 6 de la tarda, es podrà seguir a partir delsque es projectaran en una pantalla, així com pera través d'un sistema de receptors i també bucle magnètic i amplificació de so. Les persones amb discapacitat visual que tinguin interès a utilitzar el servei d'audiodescripció han de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a info@mees.cat o a les taquilles del Kursaal, de dimarts a dissabte d'11 h a 13 h i de 18 h a 20 h).El mateix diumenge abans de la funció, a 2/4 de 5 de la tarda, hi haurà unaadreçada principalment a persones amb, encara que en realitat és interessant per a qualsevol aficionat al teatre. Es tracta d'una visita organitzada i prèvia a la funció accessible amb audiodescripció, en què es poden tocar elements de vestuari i passejar per la pròpia escenografia de l'espectacle en la qual assistiran posteriorment. Per inscriure's a la visita cal enviar un correu electrònic a comunicacion@teatroaccesible.com Lesper veure L'oreneta tenen un preu de 26 euros (24 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet