El cinquè Quinze Vint-i-dos oferirà tres nous diàlegs artístics al voltant de la transformació

El programa

Transformació#1

Dissabte 12 de novembre, a les 7 de la tarda



- Claustre del Museu de Manresa

- Disciplines: Música, dansa, circ i teatre

- Tema: La transformació i les complicitats, l'intercanvi i el diàleg que requereix aquesta transformació

- Participants: Celeste Alías, Dan Arisa, Marc Ene, Ariadna Guitart, Laura Isanta, Anna Larrañaga, Dani Ledesma, Joan Mas, Tàtels Pérez, Nàdia Pesarrodona i Viviana Salisi



Transformació#2

Dissabte 19 de novembre, a les 7 de la tarda



- Espai Manresa 1522

- Disciplines: Circ, pintura i música

- Tema: La transformació i l'esforç, la lluita, la superació d'obstacles en el camí que suposa aquesta transformació

- Participants: Marina Benítes, Lourdes Fisa i Laia Masramon



Transformació#3

Dissabte 26 de novembre, a les 7 de la tarda



- espai Manresa 1522

- Disciplines: música i dansa

- Tema: La transformació i la curiositat, la il·lusió, l'anhel d'aprenentatge que necessita aquesta transformació

- Participants: David Martell, Guillem Ripoll i Marta Valero

El cicleofereixa través de la música i les arts escèniques entre artistes de diferents disciplines, que s'esdevenen per primer cop i davant del públic, sempre, interaccionant a l'instant i creant un espectacle al mateix temps que el públic l'està veient. El pròxim mes de novembre aquest festival artístic de petit format arribarà a la cinquena edició amb tres sessions que seran els dissabtes 12, 19 i 26 de novembre a les 7 de la tarda.Per a celebrar-ne el cinquè aniversari, l'obertura d'enguany serà un espectacle de creació i improvisació amb la participació de la majoria d'artistes del Bages que han passat per les seves quatre primeres edicions en un emplaçament especial, el, un espai essencial de la, en el qual s'adequarà l'espai escènic amb una carpa feta a partir d'un globus aerostàtic. Aquest primer diàleg entre, tindrà lloc el 12 de novembre, i comptarà amb la cantant Celeste Alías, els músics Dan Arisa, Joan Mas i Viviana Salisi, les ballarines Ariadna Guitart, Laura Isanta i Nàdia Pesarrodona, els actors Dani Ledesma i Tàtels Pérez, i els artistes de circ Marc Ene i Anna Larrañaga.A continuació, se celebraran dos diàlegs més, els dies 19 i 26 de novembre i de nou a l', l'emplaçament original d'aquest cicle. El primer serà un diàleg entre pintura, música i circ, amb la pintora Lourdes Fisa, la pianista Laia Masramon i la contorsionista Marina Benítes. I en l'última sessió, dialogaran la música i la dansa amb el duet format per la cantant Marta Valero i el pianista David Martell i el ballarí Guillem Ripoll.L'eix temàtic de les, com no podia ser d'una altra manera, serà la, el camí i el procés de canvi i, segons cada diàleg, també l'esforç, la curiositat i les complicitats que requereix aquesta transformació.Les entrades per a cadascun dels diàlegs ja estan a la venda a través del web de Manresa 2022 o bé, presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa, amb un preu de venda anticipada de 8 euros i de 12 euros a taquilla.El cicle Quinze Vint-i-dos va néixer el 2018 per dotar l'Espai Manresa 1522 d'una oferta cultural i artística complementària a la seva activitat habitual, per tal de difondre el centre d'interpretació –ubicat al convent dels Predicadors i un dels espais més freqüentats per Ignasi de Loiola fa 500 anys–, i per donar major difusió al projecte, per mitjà de la interacció de la música, la dansa, el circ, la poesia, el teatre, la pintura, etc. Així, amb aquest cicle, l'Espai Manresa 1522 ha acollit una desena de diàlegs creatius entre artistes manresans i de fora donant lloc a experiències artístiques i de transformació úniques i irrepetibles.