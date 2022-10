La Fiscalia demana 3,5 anys de presó per a l'amo de Monserveis

La Fiscalia provincial de Barcelona demana tres anys i mig de presó per al principal dirigent de l'empresa d'atenció domiciliària, que operava al Berguedà i al Bages, amb 52 treballadors sense donar d'alta a la. Per la seva banda, el sindicat, amb diversos conflictes laborals amb l'empresa i autor de la primera denúncia, es persona com acusació particular i li demana 4 anys de presó. El 2019 Inspecció de Treball va determinar que Monserveis tenia 52 treballadors sense contracte , 30 dels quals sense permís de treball ni residència. El cas va sortir a la llum arran d'una denúncia de la CGT del Berguedà, que posteriorment, encara va denunciar més casos de treballadors amb una situació irregular . Per tot plegat, Inspecció de Treball va posar el cas en coneixement de la Fiscalia i va proposar diversesper matèria d'estrangeria i Seguretat Social que sumaven prop deAra, el sindicat ha informat que la Fiscalia ha fet una petició de 3,5 anys de presó per un delicte continuat conta els drets dels treballadors. Així mateix, el sindicat li demana 4 anys. De moment,, segons explica la CGT.El fet de tenir treballadors sense l'alta a la Seguretat Social. En concret, l'article 311.2 del Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos als que donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta a la Seguretat Social si el nombre d'empleats afectats és del 25% a empreses de més de 100, del 50% en més de 10 i menys de 100, i de la totalitat a empreses d'entre cinc i deu treballadors.