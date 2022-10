Estudiants de secundària s'acosten a la programació de jocs per a mòbil amb un taller a TechLab Manresa

Estudiants de secundària van participar dilluns passat en el taller Fes un joc per al teu mòbil amb App Inventor que es va portar a terme als laboratoris delManresa de laDurant l'octubre se celebra la, una iniciativa europea que té com objectiu acostar la societat a la programació i l'alfabetisme digital a la població d'una manera simple i divertida.Des de TechLab Manresa es fomenta l'ús i el coneixement de laper tal que tothom hi tingui accés i, per aquest motiu, ha organitzat aquest taller gratuït dirigit a alumnat de secundària.L'objectiu del taller era iniciar els participants al món de la programació realitzant el joc del tres en ratlla per mòbil amb, una manera de programar fàcil i intuïtiva, que permet fer aplicacions divertides i descobrir alguns aspectes de la informàtica.Fa anys que la UPC Manresa participa a la CodeWeek i els organitzadors tenen intenció de seguir fent-ho per la bona acollida que té i la satisfacció dels assistents. El taller de l'edició d'enguany l'ha fet, estudiant del Grau en Enginyeria de Sistemesde la UPC Manresa.