Fem Manresa proposa una línia de bus nocturn entre les principals poblacions del Bages i Barcelona

El grup municipalpresentarà una moció aquest dijous al ple de l'Ajuntament d'octubre per impulsar unaentre les principals poblacions del. Els anticapitalistes exposen que ni elni el que es fano donen cobertura al transport públic en horari nocturn.Actualment, el(SIAN) de l'(ATM) de Barcelona compta amb 21 línies, les quals no cobreixen cap de les comarques exteriors de la Regió Metropolitana de Barcelona (el Bages, Osona i l'Anoia). En el2020-2056 s'analitza que una de les possibles actuacions per explotar el potencial de creixement del SIAN seria allargar els serveis fins aEn aquest sentit, per tal de satisfer tant la demanda de mobilitat nocturna-entre les principals poblacions del Bages- comamb l'àrea metropolitana de Barcelona, Fem Manresa es planteja concebre una línia de bus nocturn que unís Barcelona amb Manresa, passant per les principals poblacions de la comarca del Bages, i per això demana a la moció instar lade Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona a la creació d'una línia d'autobús nocturn entre Barcelona i les principals poblacions de la comarca del Bages.