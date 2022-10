El Consell Municipal de la Gent Gran de Suria inicia nova etapa

Ladeva començar dilluns amb la presentació de la nova etapa del. El programa d'activitats continuarà aquest dijous 20 d'octubre amb diferents activitats que es faran en el Pavelló Municipal d'Esports.La presentació de la nova etapa del Consell va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. En el transcurs de l'acte va ser presentada la nova composició d'aquest organisme municipal de consulta i participació sobre qüestions i iniciatives locals que afectin lesdel municipi.Les persones que formaran part del Consell Municipal de la Gent Gran en aquestsón les següents: Montserrat Algué, Jordi Asensio, Jaume Balaguer, Valeriana Cabrera, Francisco Cabrillana, Magda Esquius, Magda Fernández, Salvador Jofre, Isabel Martín, Montserrat Reguant, Dolores Rodríguez, Narcisa Ruiz, Maribel Sánchez i Roser Torras.En l'acte de presentació d'aquesta nova etapa, la regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat,, va expressar la seva "satisfacció" per la represa de l'activitat del Consell, després del parèntesi imposat per la pandèmia. El Consell seguirà treballant pel, la coordinació d'activitats i el desenvolupament de recursos adreçats a les persones grans.La regidora de Benestar Social va afegir que el benestar de les persones grans "és un dels eixos de treball més importants" d'aquesta àrea municipal. En aquest sentit, va recordar altres activitats adreçades a aquest col·lectiu, com els, la instal·lació d'aparells d'a diferents barris i el programa d'exercicis Anem a moure'ns, que s'ha hagut d'ampliar a causa de l'alta demanda.L'acte també va comptar amb la presència de les persones que formen part del Consell en aquesta nova etapa, i de tècniques municipals de l'àrea deEl Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan de caràcter participatiu, consultiu, organitzatiu i d'elaboració de propostes sobre qüestions i iniciatives que afectin les persones grans de la vila. La seva creació va tenir lloc l'any 1999.En aquest nou curs, el Consell es reunirà un cop cada dos mesos de forma ordinària, però també hi podrà haver convocatòries extraordinàries si la situació ho requereix.