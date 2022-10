per Redacció,

Il·luminació de Nadal

Vehicles elèctrics

L'ha aconseguiten 18.350 euros respecte l'any passat. El consistori ha acordat unper afavorir l'i pel que fa a l'enllumenat públic continuarà accelerant lai implementarà les bombetes LED. Les properes instal·lacions seran a lesi fins ara s'han renovat els punts de llum de l'escola Jaume Balmes, de l'Ajuntament i del poliesportiu municipal.Pel que fa a la substitució de la, els darrers canvis s'han fet als carrers Riera, Bauma, Onze de Setembre, Joaquim Borràs, Sant Jordi, Camí del Puig, Baix Vilar, Salt del Rec i plaça Barcelona. A més, s'han adquirit cinc punts de llum que s'activen amb l'energia solar a l'entorn del Raval del Teixidor i a Sant Cristòfol.En aquest context, l'Ajuntament plantejarà unaen què es reduiran els punts de llum i es cercaran. Només es posarà enllumenat a l'eix transversal del municipi, que agrupa la majoria de comerços, i les façanes de l'Ajuntament i del Casino Borras estaran decorades per unes cortines amb tecnologia LED. Finalment, hi haurà un únic punt de llum a la resta de nuclis de població.L'Ajuntament prioritzarà l'adquisició deen aquells cassos en què s'hagin de substituir o bé adquirir i implementarà punts de recàrrega accessibles per als veïns.