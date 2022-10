Urbanisme autoritza que el runam salí del Cogulló es converteixi en un macroparc solar

Lade la Catalunya Central ha donat llum verda aquest dimecres a la modificació del. Aquest pas suposa que l'empresa minerapugui tirar endavant la creació d'unal vessant sud delde Sallent. Es tracta d'una instal·lació de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts. D'altra banda, la modificació del Pla Director també implica que l'empresa pugui crear. El nou abocador serà una extensió del, que es preveu que quedi saturat entre el primer i el segon quadrimestre del 2023.L'aprovació provisional -està previst que es faci l'aprovació definitiva a laen les properes setmanes- del Pla Director de la Mineria del Bages suposarà que ICL Iberia pugui tirar endavant els plans previstos als dipòsits del Cogulló i del Fusteret. La Comissió d'Urbanisme ja va aprovar inicialment aquests canvis el mes de febrer passat i, vuit mesos després, ha ratificat la decisió.D'una banda, la modificació del PDU permetrà que ICL pugui instal·lar un macrocamp solar al Cogulló. En concret, el projecte preveu la creació dea la cara sud del runam. En la seva aprovació inicial, el mes de febrer passat, Urbanisme justificava aquesta decisió pel context d', i ho considerava "raonable d'estudiar abans de posar en joc altres peces de sòl destinades a usos rústics". Tot i això, el futur del parc queda condicional al fet que ICL doni: "la instal·lació només serà possible sempre que no es comprometi ni retardi el pla de restauració vigent". Aquest pla preveu la retirada total del runam del Cogulló en un termini de 50 anys.De l'altra, també s'ha ratificat que el dipòsit del Fusteret -l'únic que encara es manté actiu-,enllà del que fins ara té permès. És a dir, podrà ampliar la seva capacitat tant en alçada com també en superfície. D'aquesta manera, el Govern dona resposta a la demanda d'ICL per resoldre la manca temporal d'un espai on seguir abocant, ja que el que hi ha disponible en aquest abocador està previst que quedi saturat entre el primer i el segon quadrimestre del 2023.