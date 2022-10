Ja som a la tardor i tornen els llums de Nadal a Manresa

La mala experiència de fa dos i tres anys amb lesa sobre i els operaris encara acabant d'instal·lar laa carrers del centre històric i comercial de Manresa, va fer que les diferents associacions de comerciants reaccionessin la tardor de l'any passat i fessin muntar els llums a mitjans d'octubre per no repetir les demores anteriors.Seguint el calendari encetat l'any passat, alguns carrers del centre de la ciutat ja tenen instal·lat elsquan encara som a dos mesos de la vigília de Festes. No tots els carrers, encara, perquè es va fent la instal·lació un rere l'altre, però sí que ja tenen els llums penjats el Born, o Urgell, o Sobrerroca i Sant Miquel, entre d'altresCap d'ells no vol arribar a l'època de méssense poder encendre la il·luminació que ha d'empènyer el vianant a induir-se de l'esperit nadalenc... i a comprar, és clar.