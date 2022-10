La Jornada Feminista de Santpedor farà un taller per conèixer-se la pelvis i tenir una sexualitat conscient

L'i l'organitzen pel proper dissabte 22 d'octubre la segona edició de la, que va néixer fa un any com una declaració d'intencions i fruit del treball conjunt entre la regidoria d'Igualtat i l'assemblea feminista del poble i que va tenir molt bona rebuda.La Jornada d'enguany té per objectiu aprendre i reflexionar al voltant de lai elsde la mà de professionals d'aquestes matèries a través d'un taller i una taula rodona. La regidora d'Igualtat,, assegura que "s'ha volgut posar elal centre ja que normalment es silencia, s'invisibilitza i es menysté degut a la repressió que pateixen en els diferents processos corporals per part d'una societat històricament patriarcal".El taller Coneixent la pelvis i sexualitat conscient' serà a les 10 del matí a la capella de Sant Andreu i comptarà amb, coach sexual individual i de parella, i, fisioterapeuta i osteòpata especialitzada en ginecologia i obstetrícia. Cal inscripció prèvia a través de la web municipal La taula rodona El teu cos, un camp de batalla, sobre drets sexuals i reproductius, serà a 2/4 de 6 de la tarda al Convent de Sant Francesc i anirà a càrrec de la psicòloga, responsable de l'àrea comunitària de l'i el; la psicòloga i sexòlogai la metgessa i ginecòloga de la Universitat de L'Havana,, cofundadora de la casa de naixementsEn un caràcter més lúdic, el programa de la Jornada feminista de Santpedor també inclourà un concert-vermut amb, cantautora catalana que farà emocionar i reflexionar a través de les seves cançons. Serà a 2/4 d'1 del migdia a la placeta del Born, i comptarà amb servei de bar amb la col·laboració de l'