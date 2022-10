L'EAP de Sant Fruitós i Navarcles impulsa el cicle de col·loquis sobre salut CAPamunt

L'(EAP)de l'impulsa el cicle de col·loquis sobre salut, que es desenvoluparà als municipis de Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Les xerrades tenen com a objectiu millorar la salut de la comunitat. Seran impartides de forma mensual per diferents perfils de professionals sanitaris dels dos: pediatria, llevadoria, infermeria, referents de benestar emocional, nutrició, treball social i atenció a la ciutadania.Es faran deu sessions presencials a cada municipi sobreque representen les diverses etapes vitals, entre els mesos d'octubre d'enguany i juliol de 2023. La primera tindrà lloc el dilluns 24 d'octubre al CAP Navarcles (de 18 a 19 h) i es repetirà el dia 27 a la Biblioteca de Sant Fruitós, sota el títol Contactar amb el CAP no és missió impossible!. La resta de temàtiques que es tractaran són els reptes de la vellesa, l'ansietat i l'estrès, els tràmits vinculats a persones dependents o amb discapacitat, nocions bàsiques de primers auxilis, la maternitat, l'eutanàsia i el testament vital, l'educació dels infants, patologies agudes en infants, i nutrició i dietètica.és el treballador social de l'EAP Navarcles - Sant Fruitós - Santpedor i principal impulsor del cicle. Explica que "l'era postpandèmica en què estem immersos ha posat sobre la taula la importància de treballar cap a una mirada comunitària per millorar la salut de la ciutadania" i destaca que la incorporació de nous rols professionals en l'estructura de l'atenció primària "ha propiciat un impuls per treballar en aquest sentit".S'espera que hi participin entre 200 i 300 persones en aquestes sessions, que s'han programat de"perquè busquem el retrobament entre la comunitat i, si s'escau, el naixement de nous vincles", assegura Beneitez. El cicle de xerrades vol tenir continuïtat l'any vinent per donar resposta a les necessitats que es detallin en elde cada municipi. Compta amb el suport dels ajuntaments de Sant Fruitós i Navarcles, que faciliten espais per a la realització de les xerrades i també col·laboren a difondre-les.