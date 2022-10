El CEDEM organitza formacions per a emprenedors vinculats a la indústria creativa

Programació

21 i 28 d'octubre: Creativitat per al teu negoci

4 de novembre: DAFO personal com a marca personal

16 de novembre: Quant val el que faig?

25 de novembre: Crowdfunding, eina per validar i finançar el meu producte

Sessió enfocada a despertar la creativitat interior dels participants. Eliminar les barreres a la creativitat. Donar eines per desenvolupar la creativitat en un context de negoci. Adquirir les claus per concretar la creativitat en plans d'acció.Ponent: Arantza Uriarte (Araland Businnes). Lloc: CEDEM (Palau Firal). Horari: 9.30-13.30 hSessió enfocada a Conèixer i reconèixer els punts forts de la persona; els talents i fortaleses. Detectar oportunitats. Treballar les debilitats. Saber llegir l'entorn per preparar-se davant les amenaces. Saber donar visibilitat a la meva marca personal.Ponent: Elisenda Porras (Enprogress). Lloc: CEDEM (Palau Firal). Horari: 9.30-14.00 hSessió enfocada a aprendre a posar preus als productes o serveis que oferim. Conèixer elements clau com el significat del “princing” i concepte car i barat, com el preu condiciona el posicionament, el valor versus preu, la psicologia i l'elasticitat del preu.Ponent: Dani Sala (E2S). Lloc: Oficines E2S. Passeig de la República, 20 · 08241 Manresa. Horari: 9.30-14.00 hLa sessió està enfocada a saber què és el crowdfunding i tipologia, conèixer 20 èxits i aprendre d'ells, saber les 20 regles d'or per aconseguir fundar una campanya,Ponent: Valentí Acconcia (Vanacco). Lloc: CEDEM (Palau Firal). Horari: 10.00-13.30 h