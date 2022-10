Imagina't tornarà dissabte al Teatre Conservatori amb «L'aventura d'avorrir-se»

La programació per a públic familiar d'tornarà aquest dissabte, 22 d'octubre a 2/4 de 6 de la tarda, alamb l'espectacle deL'aventura d'avorrir-se de la. Un muntatge, recomanat a partir de 3 anys, que està pensat per motivar la creativitat dels nens i les nenes així com reflexionar sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa.La Rita és una nena que, sempre s'avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l'àvia, amb un simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges sorprenents...I ara sempre vol anar a casa l'àvia per avorrir-se una estoneta.L'aventura d'avorrir-se, interpretat per, ha guanyat elde la segona edició dels. Aquesta serà l'última oportunitat per veure la Companyia Estaquirot Teatre a Manresa, que aquesta temporada s'acomiada dels escenaris després de 50 anys de trajectòria artística.Lesper veure L'aventura d'avorrir-se, tenen un preu de 8 euros (6 euros amb Carnet Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper espectacle de la programació d'Imagina't serà el dissabte 6 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Gran del Kursaal amb l'espectacle Camí a l'escola de la