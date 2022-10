La Fundació Montepio organitza un curs de reciclatge sobre pràctiques de conducció

Laorganitza, un curs de sis hores per conèixer tots elsque s'han acumulat els últims anys i saber respondre davant de situacions de laEl món de la conducció està sotmès a unmotivades per les millores de seguretat viària, la prevenció d'accidents i l'impacte en el canvi climàtic. Tots aquests canvis sovint ens arriben únicament pels mitjans de comunicació de forma parcial i sense posar en context. Malgrat el nostre desconeixement aquestes normes ens afecten directament i poden afectar la nostra conducció diària.La Fundació Montepio organitza aquest curs per apropar a les persones interessades les noves normatives i treballarque ens podem trobar diàriament. Tot i ser un curs teòric, tindrà unaper solucionar dubtes o neguits del nostre dia a dia circulatori. Durant el curs també es resoldran molts dubtes sobre situacions pràctiques com la circulació per rotondes, què hem de fer en cas d'accident o bé com omplir una declaració amistosa d'accident.El curs té una durada de sis hores que es repartiran en dos dies a la tarda. El curs serà impartit per, tècnica de circulació viària i compta amb la col·laboració de l'La formació es farà els dijous 3 i 10 de novembre de les 6 de la tarda a les 9 del vespre a la seu del Montepio a Manresa. Cal inscripció prèvia escrivint a fundaciomontepio@montepio.cat