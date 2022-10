Manresa limitarà la venda de begudes alcohòliques a les botigues en horari nocturn

L'ha iniciat els tràmits per modificar l'perals establiments comercials. La regulació té per objectiu millorar la convivència veïnal ique tenen lloc en horari nocturn a l'exterior d'alguns establiments oberts durant la nit, i es fonamenta en aspectes com la protecció de la salut pública, el dret al descans dels veïns i veïnes o a la correcta utilització de la via pública, entre altres.Amb la modificació, l'Ajuntament s'acull a l'article 37.4 de la Llei 17/2017 de, que estableix la possibilitat de limitació en l'horari de comercialització de begudes alcohòliques per raons d'ordre públic, de convivència o de salut pública.L'ordenança actual -en el seu capítol 7 sobre begudes alcohòliques, estupefaents i drogues- ja estableix laen els espais públics, amb l'excepció de les terrasses dels locals de restauració i de les festes a l'aire lliure autoritzades. També especifica que estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan s'alteri lamitjançant els anomenats botellots, quan es deteriori la tranquil·litat de l'entorn, quan provoqui situacions d'insalubritat, quan el consum s'exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d'usuaris dels espais públics o quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afluència de menors o la presència d'infants i adolescents.Amb la modificació que es farà ara, s'hi afegeix la prohibició de la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn, amb la voluntat de completar l'ordenança actual i de reforçar la voluntat deque té l'actual norma. El no compliment de la normativa serà considerada una infracció greu i pot comportar multes, el valor de les quals es concretarà durant la tramitació de l'ordenança.L'Ajuntament calcula que la nova norma entrarà en vigor en un termini d'entre cinc i sis mesos. En el ple ordinari del mes d'octubre, que se celebrarà aquest dijous, s'informarà de la modificació del, un pas previ a poder realitzar la modificació de l'ordenança, que se sotmetrà a consulta prèvia per donar, i que un cop aprovada inicialment també haurà de passar un període d'exposició pública en el qual podrà rebre al·legacions abans que el ple pugui fer-ne l'aprovació definitiva.