La Setmana del Turisme Industrial reobrirà la Fàbrica Nova a la ciutadania

La gran festa del patrimoni industrial català

L'tornarà a obrir les portes de laal públic el proper dissabte 29 d'octubre. Ho farà amb motiu de la programació d'actes de la Setmana del Turisme Industrial , a la qual s'ha sumat un any més la ciutat. D'aquesta manera, durant la visita, la ciutadania podrà conèixer la història de la que va ser una de lesmés potents del país i que va marcar la vida de moltes de les persones que viuen a Manresa. També es podrà conèixer elque es desenvoluparà a la Fàbrica Nova.Les visites, guiades, es faran de 10 del matí a la 1 del migdia, i comptaran amb accions teatralitzades del. Per participar-hi, és imprescindible fer reserva prèvia a partir d'aquest dijous, 20 d'octubre. Es pot fer a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l'(Plaça Major, 10), de dimarts a dissabte de 10h a a 14h i de 17h a 19h, i diumenge i dilluns, de 10h a 14h.La visita a la Fàbrica Nova del 29 d'octubre és una de les activitats programades amb motiu de la Setmana del Turisme Industrial, una commemoració impulsada per la(Xatic), amb l'objectiu de divulgar el, com ara antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, museus i centres d'interpretació. Manresa s'hi suma un any més amb diversos actes que permetran conèixer de primera mà alguns dels elements més destacats d'aquest patrimoni.El programa d'actes comença aquest dissabte, 22 d'octubre, amb l'anomenat, que aquest any surt des de Manresa. Es tracta d'un recorregut sorpresa amb activitats per diverses localitats i equipaments catalans associats a la xarxa. El nom del bus ési es poden adquirir els bitllets que inclouen el transport i els guiatges per 5 euros per persona al web de la Xatic Per la seva banda, elorganitza visites guiades al(del 24 al 30 d'octubre) i al(el 29 d'octubre), així com la xerrada, el 26 d'octubre, de l'escriptor, sobre El Carrilet, la línia ferroviària que recorria els pobles entre Manresa i. Durant la conferència, que tindrà lloc el 29 d'octubre, el públic podrà descobrir les històries, anècdotes i curiositats del seu pas per Manresa.La Setmana del Turisme Industrial, organitzada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, és una oportunitat única per descobrir el més interessant del patrimoni industrial català de manera molt diferent. Enguany, se celebra la setena edició.D'aquesta manera, museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres d'interpretació i empreses de diferents municipis catalans programaranperquè els visitants puguin conèixer de primera mà com es fan les coses; les que han format part de la nostra història i totes aquelles que fem servir cada dia.En aquesta setena edició, la gran festa del patrimoni industrial, consolidada i única a tota Europa, celebrarà la I, una acció de proximitat perquè els ciutadans descobreixin una part o la totalitat dels diferentsd'empreses d'arreu del país i visquin i entenguin l'esforç, l'enginyeria i el treball tan complex que hi ha darrere de les coses que formen part del nostre dia a dia.Amb la Setmana del Turisme Industrial 2022, la Xatic continua apostant per difondre i promoure el turisme industrial com un turisme diferent, sostenible i molt més proper.