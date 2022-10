Supercoop obre el supermercat a tota la població

Més de 800 persones sòcies

estrena aquest mes d'octubre una nova etapa amb l'obertura dela tota la població amb l'objectiu d'apropar-se al conjunt de la ciutadania. D'aquesta manera, el supermercat cooperatiu, únic al territori, fa un nou pas endavant peri fer-lo partícip d'unque gira al voltant dels productes de temporada, ecològics i de proximitat i es prioritzen els productors i productores de l'entorn.A través de la campanyadurant el mes d'octubre, totes les persones que vagin a comprar a Supercoop Manresa podran fer-ho beneficiant-se del, que és entre un 5 i un 10% més econòmic que el preu de venda al públic. A partir de novembre el supermercat, que es troba situat al, continuarà obrint per a tot el públic, tot i que el preu més econòmic estarà reservat només als socis de la cooperativa. Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsaSupercoop Manresa va obrir portes el març de 2020 amb 700 socis, una xifra que ha anat creixent fins a les. L'esclat de lai lai de preus actual no ha posat les coses fàcils al projecte de supermercat cooperatiu que, amb l'obertura al conjunt de la ciutadania, cerca assolir els objectius de viabilitat establerts.L'establiment aplica un model de supermercat en què es paga uni amb el menor marge possible es fixa un. Aquest marge reduït es pot obtenir gràcies a una, que s'aconsegueix gràcies a l'aportació voluntària de tres hores mensuals de treball per part de les persones sòcies que fan el torn a la botiga.Aquest model d'associacionisme a la cooperativa també s'ha ampliat per fer-lo compatible amb aquelles persones que no poden dedicar el seu temps al supermercat, amb la inclusió d'una modalitat de pagament d'unaEls socis participen de manera activa en la presa de decisions de la cooperativa i tenen un preu més reduït que el públic general (entre un 5 i un 10% en funció de la tipologia de productes). La seva implicació és flexible i per això hi ha la modalitat socis torn, que fan una aportació de tres hores mensuals en tasques de la botiga com reposar producte, neteja, cobrament a caixa, etc., i els, que paguen quinze euros mensuals sense haver de fer aquest torn.Des de Supercoop es pretén que la gent participi en diferents nivells en funció de les seves possibilitats. La primera implicació és en la compra que té un impacte real i ési després es plantegen implicacions en la participació més activa en la mesura que es pugui, ja sigui pagant una quota o bé fent tres hores de torn mensual.El supermercat compta amb una oferta extensa i única de productes de la comarca i de la resta de la Catalunya Central que s'adquireixen de manera directa als, amb una àmplia gamma d'aliments i tot tipus de productes elaborats amb criteris ecològics i sostenibles.