Ramon Bacardit assegura que l'ordenança de civisme de Manresa «no és una prioritat per a l'alcalde»

Manresa, "per sota de la mitjana de ratio de policies de la demarcació de Barcelona"

L'alcaldable de, ha conversat aquest dimarts en un acte sobre seguretat amb els exconsellers d'Interior, a El Vermell de Manresa. Més de 80 persones han participat a la jornada, on també hi ha hagut un torn de preguntes dels ciutadans. Aquest és el segon acte similar que l'alcaldable porta a terme després del que va fer amb l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias Durant l'acte, l'alcaldable i els exconsellers han conversat sobre, tant a nivell municipal, com de país, ja que "la seguretat, com l'educació o la sanitat,", començava recalcant Bacardit. Durant l'acte, el candidat ha aprofitat per carregar contra l'alcalde d'ERC,, que governa en pacte, precisament, amb Junts. El"no és una prioritat de l'alcalde", ha assegurat.Acordant amb l'alcaldable, l'exconseller Forn ha apuntat que "laque fa patir a la gent és un tema que hem d'abordar i que un alcalde ha de tenir com una". "La seguretat primer de tot és. No és donar cops de porra. Quan no hi ha res a fer, ha d'intervenir la policia. I abans de repartir i detenir, hi ha una", afegia Forn. Per això recalca que la seguretat a escala municipal "no és un problema de musculatura, sinó d'. És important coordinar molt bé els serveis de l'Ajuntament". I és que "quan perds terreny en l'àmbit de la seguretat, és molt difícil recuperar-lo. No es pot fer una acció policial sense una".L'exconseller Sàmper, ho continuava amb que "la seguretat no és un tema de dretes o esquerres. Podem ser progressistes i moderns, però. La seguretat és important per posar límits: és diferent cremar un contenidor que mil", apuntava l'exconseller. "A dia d'avui,: amb la policia, els professors, els pares i mares, etc. Cal recuperar un principi d'autoritat adaptat al segle XXI", afegia.El candidat a l'alcaldia a Manresa de Junts també s'ha centrat en la situació "d'incivisme i de percepció d'inseguretat" que es viu a la capital del Bages, insistint que "Manresa està per sota d'altres ciutats de la demarcació de Barcelona en-actualment és de 1,25-. La població de Manresa ha crescut en més de 5.000 persones i el pressupost de la ciutat més d'un 30%, però". Bacardit, però, no ha fet cap referència a que l'de Manresa també és inferior a aquestes ciutats de la demarcació de Barcelona i a la seva mitjana total.Durant la conversa s'ha posat sobre la taula el fet que l'incivisme té una relació directa amb la percepció d'inseguretat. Bacardit afegia que per això "cal revisar l'de Manresa", apuntant que "hi ha un pla de civisme sobre la taula,, que si no es desplega és perquè no és una prioritat de l'alcalde".