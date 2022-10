Aguilar de Segarra acollirà divendres una demostració de maquinària per a una agricultura sostenible

Eines per facilitar la feina

Ajustar la maquinària als nous requisits de la crisi energètica i climàtica

Sessions per descobrir eines innovadores per a la ramaderia i per posar el relleu agrari sobre la taula

Elorganitzarà aquest divendres 21 d'octubre una demostració gratuïta a camp de. Serà a, en el marc del programa formatiu(Bages TTT).A la sessió es podrà veure in situ com funciona una, uni una. A més, els assistents també podran escoltar el testimoni de, pagès i ramader de l'Espunyola, que explicarà el seu recorregut a l'hora de trobar la maquinària més adient per fer sembra directa en producció ecològica.La jornada començarà a les 10 del matí i acabarà a la 1 del migdia. Les persones interessades poden inscriure's gratuïtament a aquest formulari Tothom podrà gaudir d'un piscolabis elaborat amb productes de proximitat.La jornada ajudarà ala conèixer més de prop algunes de les eines que poden utilitzar per a una gestió del sòl més sostenible i més eficient. Gràcies a la col·laboració de tres empreses -- la maquinària es podrà veure en ple funcionament al camp.Per complementar-ho, en Pep Bover, del, relatarà la seva experiència a l'hora de buscar i triar maquinària per la feina en cultius extensius. Per la seva finca han passat màquines i arreus de tota mena, que ha anat descartant fins a trobar lesque li permeten fer sembra directa sense usar herbicides.La situació mundial i el panorama d'pressionen el sector primari a un tipus d'agricultura que ha de començar a prescindir de fitosanitaris i fertilitzants de síntesi química. Alhora, laobliguen, encara més, a optimitzar les passades de tractor.Des de ja fa anys, algunaha començat a treballar amb maquinària que respon a aquests reptes. Noves màquines i arreus permeten la gestió més precisa de les arvenses, sembrar directament sobre rostoll del cultiu anterior o d'un cultiu de cobertura, i preservar més bé l'. Aquesta gestió contribueix a millorar les condicions de la fertilitat del sòl i conseqüentment la retenció d'aigua.Tot plegat ajuda a la rendibilitat econòmica de la finca agrària i a avançar cap a una agricultura amb una, en consonància amb eli l'estratègiade la Unió Europea.A més d'aquesta sessió destinada a la maquinària agrícola, el Consell Comarcal ja ha programat dues sessions més destinades al sector primari. La segona jornada es fixarà en lesper explorar possibles estratègies per a facilitar-lo. Hi intervindran pagesos que estan a punt de jubilar-se per entendre com estan gestionant la finalització de la seva activitat i com està sent el procés de traspàs a altres pagesos o pageses; també hi tindrà veu la jove pagesia que està prenent el relleu i que exposarà quines són les seves dificultats principals i com creuen que es podria facilitar la incorporació a l'activitat pagesa.Tots plegats debatran quin és el seu punt de vista sobre aquest repte del sector primari i quina funció pot fer la nova. La sessió serà el matí de l'11 de novembre aLa tercera jornada tindrà d'escenariel 25 de novembre i estarà destinada a les noves eines eficients per a la. I és que avui dia les eines digitals permeten que el ramader pugui individualitzar la gestió de cada un dels seus animals per optimitzar el rendiment de la seva granja i dels recursos disponibles. Algunes aplicacions digitals donen dades precises de la producció a cada granja, faciliten el registre de malalties del bestiar i del seguiment de les vacunes. En el cas de la, permeten el seguiment dels animals, conèixer quan un d'ells està malalt i, en definitiva, estalviar temps i diners.Aquest cicle de jornades s'emmarca en el projecte d'àmbit comarcal Bages. Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022. Compta amb la col·laboració de 28 municipis, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i està finançat per la Diputació de Barcelona.