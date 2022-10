Siena, guardonada als XXI Premis Fundació FiraGran

Els premis

L'associació manresanaha estat distingida amb el XXIen l'(entitat o projecte) "pel seu treball fomentant un envelliment actiu i l'autonomia de les persones grans mitjançant la sensibilització i la gestió de projectes de consultoria i formació". Els premis s'han lliurat aquest dimarts en un acte a la Sala Capella de la Universitat de Barcelona que ha presidit el seu rector, Joan Guàrdia.Han recollit el guardó els tres socis fundadors de Siena,. En els seus parlaments han agraït de forma especial la col·laboració de, manresà referent en la lluita pels drets i el benestar de les, que "ha estat inspirador i guia i del projecte des del seu inici". L'acte de lliurament precedeix la celebració de FiraGran, el, que enguany celebra la seva 23a edició a la Farga de l'Hospitalet entre els dies 19 i 21 d'octubre.Des del seu naixement a Manresa, l'any 2011, Siena ha col·laborat amb les principalsque dissenyen i presten serveis per a les persones grans, com per exemple l'IMSERSO, l'Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya, el Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya i múltiples Administracions locals, moltes d'elles catalanes, però no només. Aquesta col·laboració s'ha concretat en reconeguts projectes de consultoria, de formació, de voluntariat social o de participació ciutadana de les persones grans en l'esfera pública.Els premistenen com a objectiu reconèixer la trajectòria de persones grans actives en diferents àmbits com son el cultural, l'esportiu, el professional i el social. També tenen com objectiu reconèixer a entitats que treballen per la gent gran, així com activitats i iniciatives que es fan a favor de la gent gran.El jurat està format pels patrons de la Fundació FiraGran, i s'atorguen després de consultar lesque donen suport a la Fundació FiraGran (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona), desenes d'entitats de gent gran que representen milers de persones grans de Catalunya i els col·legis professionals os s'agrupen els professionals que treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran.