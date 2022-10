El BAXI Manresa supera els 3.600 abonats i se situa en números de rècord

La força de la nostra gent va ser el lema de la campanya d'abonats de mitjans de juny, just acabada una temporada històrica per al. Es demostra la força de tota aquesta gent tenint més plenes que mai a les grades del. El bon moment social que viu el club és gairebé inèdit.El Baxi Manresa ha supera en aquest inici de temporada, xifra que es pot ampliar encara durant el curs. El públic del Nou Congost, que ja la temporada passada va aconseguir que fos un dels pavellons més plens de la lliga, es manté fidel a l'equip i omplirà una temporada més en els partits dels bagencs com a locals.Per a la temporada 2022-23 hi ha hagut. El públic del Bages ha respost després d'una temporada exitosa com la 2021-22. Més de la meitat dels nous abonats són de fora de Manresa. La majoria són de la comarca, però n'hi ha d'altres poblacions més llunyanes, com araLes zones d'abonaments amb més ocupació són les de, que no poden encabir ja més abonats. Per als partits queda una petita part d'entrades a la venda, bàsicament en zones de Tribuna.