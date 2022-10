Rosa Maria Ortega, nova presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer

La junta de l'(AFABBS) ha nomenatnova presidenta de l'entitat. La nova presidenta és actualment regidora d'Infants, Joves i Gent Gran a l'Ajuntament de Manresa i relleva en el càrrec, presidenta els darrers mesos, que per motius professionals no ha pogut acabar el seu mandat. Espluga va succeir a, qui va ser a la presidència durant 5 anys.Fundada l'any 2000 l'és un referent a la Catalunya Central de suport i orientació a familiars de malalts d'i altres demències. L'entitat treballa al costat de les persones que pateixen Alzheimer, i ajuda i acompanya també els seus familiars i cuidadors des de fa 22 anys. Té la seva seu alde Manresa, on s'imparteixen diàriament sessions d'estimulació cognitiva per persones amb o sense diagnòstic de demència. Actualment dona servei a 68 usuaris, i compta amb un equip de 1 psicòloga i 2 terapeutes.Rosa Maria Ortega, professora de música de secundària –en excedència degut a la seva tasca política actual- coneix bé la malaltia per vinculacions familiars. Lesseran actualitzar el pla estratègic de l'entitat, consolidar, renovar i ampliar convenis amb diverses institucions i empreses mitjançant els quals es pretén millorar les prestacions als seus usuaris i també dur a terme noves dinàmiques de comunicació, internes i externes, que donin visibilitat i sensibilització vers l'Alzheimer i vers les tasques professionals d'ajut, suport i salut que realitza l'entitat.