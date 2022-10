El CFP inicia la selecció d'alumnes per al programa dual en Mecanització per arrencament de ferritja

Eldecomençarà en breu la selecció d'alumnes per al programa de formació dual en, una formació que permet aprendre un ofici mentre es treballa en una empresa, recuperant la figura de l'aprenent. Els participants del curs sorgiran d'una formació inicial d'ofici de màquina eina convencional, que faran 30 persones.D'aquestes, se'n seleccionaran 18 per entrar al, que compta ja amb les empreses col·laboradores que donaran feina i formaran als alumnes durant tot un any. Participar al programa no té cap cost per a les empreses ja que el salari està subvencionat pel. A més, els permet conèixer un possible futur treballador en un sector amb molta escassetat de professionals qualificats.Per donar a conèixer el curs entre les persones joves, el CFP està portant a terme una campanya a les xarxes socials de la mà de la productorai de l'influencer manresà. En els vídeos, Núñez visita el CFP i una empresa i parla tant amb alumnes com amb professors i responsables de l'empresa per explicar els beneficis d'aquesta formació, que permet que els joves es formin d'una manera totalment pràctica, al mateix moment que treballen i reben una retribució.Aquesta serà la segona ocasió en què el CFP ofereix aquest curs en modalitat dual, un sistema que vol donar resposta a la manca de professionals deli, a la vegada, oferir una sortida professional atractiva a les persones joves del territori.