Els efectes del canvi climàtic en els boscos i la transició energètica de la indústria, actes previs de l'Ecoviure

Xerrada sobre com estalviar energia a casa, dijous a la tarda

El president de la comissió d'energia de Pimec intervindrà al Fòrum Energia

La fira omplirà d'activitat dissabte i diumenge el Passeig Pere III

Ecoviure, la fira de la sostenibilitat de referència

La fira-mercat, que tindrà lloc dissabte i diumenge alde, escalfa motors aquesta setmana amb un seguit d'activitats paral·leles centrades en la, així com jornades professionals per debatre sobre. Entre elles, destaca la conferència inaugural d'aquest dimecres, sobre els efectes del, i elde divendres al matí al Palau Firal, que abordarà laLa xerrada inaugural d'Ecoviure tindrà lloc aquest dimecres, 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'. Tractarà sobre el canvi climàtic, la situació hídrica dels boscos i els incendis forestals, i anirà a càrrec de, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB) i fundador del grup de recerca Freshwater Ecology and Management (FEM).Abans, el mateix dimecres, de 9 del matí a 1 del migdia, s'ha programat una de les jornades professionals d'Ecoviure, organitzada per l', a, sota el títol Instal·lacions compartides: obradors i escorxadors. L'endemà, dijous 20 d'octubre, el Palau Firal acollirà una altra de les jornades professionals d'Ecoviure, en aquest cas la segona, organitzada per, que es farà de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia. Aquest dimarts al matí, ja s'ha dut a terme la primera de les jornades, sobre en, organitzada pelDijous a la tarda, al centre de la ciutat, se celebraran dues activitats obertes a tota la ciutadania. D'una banda, a les 6, laacollirà un taller per a infants de 6 a 10 anys, on es podran construir. Per participar-hi, cal inscripció prèvia en aquest enllaç . De l'altra, a les 7, a l'Auditori Plana de l'Om,, enginyer de l', parlarà sobre com estalviar energia a casa i fer ús de les energies renovables.Una de les jornades més destacades d'Ecoviure tindrà lloc divendres al Palau Firal, de 9 del matí a 1/4 de 2 del migdia. Es tracta d'una nova edició de Fòrum Energia, que reunirà tretze ponències, que tindran com a eix temàtic la transició energètica a la indústria. L'objectiu del fòrum és impulsar uni enguany, doncs, incidirà en el paper important que hi té el sector industrial, pel seu pes en el consum energètic i en les emissions. La jornada posarà èmfasi sobre com les empreses poden aprofitar aquesta transició energètica perEl fòrum serà inaugurat a les 9 pel regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa,. Posteriorment, el president de ladei CEO de l'empresa, parlarà sobre la crisi econòmica com a oportunitat per canviar el model econòmic. A continuació, a 3/4 de 10,, de l', explicarà els ajuts a actuacions d'eficiència energètica en el sector industrial.Durant el matí, s'aniran succeint diverses ponències, que parlaran de temes com la descarbonització industrial, la biomassa, la neteja forestal i l'autoconsum solar, entre d'altres, tot posant l'exemple de diverses empreses. A 2/4 d'1 del migdia, s'explicarà l'als polígons, i es posarà com a exemple el cas delde Manresa. Hi intervindran, de l', i, cap de la secció de suport a la gestió energètica local de la Diputació de Barcelona.Des de fa anys, Ecoviure s'ha anat consolidant com una de lesal territori i, després de l'aturada de la pandèmia, enguany torna a Manresa amb el 100% del seu potencial i amb moltes novetats.D'entrada, el cap de setmana de fira, que es farà el 22 i 23 d'octubre, canvia el Palau Firal pel centre de Manresa amb l'objectiu d'apropar l'esdeveniment a la ciutadania, guanyar visibilitat i poder traslladar el debat sobre la sostenibilitat a peu de carrer. Els expositors oferirande diferents sectors, com alimentació, cosmètica, tèxtil, bioconstrucció, salut i institucions, entre altres. Les parades se situaran a banda i banda del primer tram del Passeig Pere III i a Crist Rei.A més a més, durant tot el cap de setmana, hi haurà nombrosesa tot l'entorn del Passeig, adreçades a tots els públics, i que es poden consultar en el programa d'activitats a la web d'Ecoviure . Destaquen, entre d'altres, docs jocs de pistes: un escape room sobre el canvi climàtic (a la plaça de Crist Rei) i un altre per conèixer els espais d'Ecoviure de forma divertida.Des de 1997, Ecoviure és una fira multisectorial que gira entorn la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta i que té com a objectiu serentre persones i professionals que, des de diferents àmbits, tenen consciència pel món en el que vivim i es preocupen per conservar-lo i millorar-lo.La Fira Ecoviure està organitzada per l'i laamb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l'Escola Agrària de Manresa.