Comencen els treballs de substitució de rajoles en mal estat del Centre Històric de Manresa

L'ha iniciat una nova fase de treballs de substitució de rajoles en mal estat a carrers del, unes actuacions que es faran als carrers Sant Tomàs, Mel, Sant Miquel, Vilanova, Plana de l'Om i plaça Clavé. En total es preveu substituir uns 100 m2, als quals es destinarà un pressupost de 10.500 euros.Aquests treballs tenen una durada de dos mesos i són la segona fase d'actuacions per substituir rajoles en mal estat d'aquest 2022. La primera fase es va fer alspassats al carrer Canonge Mulet i al tram central del Passeig de Pere III. En total es van substituir 160 m2, amb un pressupost de 13.500 euros.Les actuacions a carrers del Centre Històric han arrencat carrer Sant Tomàs, al tram situat entre el carrer Urgell i el carrer Sant Domènec. Amb motiu d'aquestes obres es tallarà elen aquest vial durant deu dies.L'Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de, destina cada any una partida del pressupost municipal per renovar les peces prefabricades de vials de calçada única del Centre Històric i el Passeig. La majoria de rajoles trencades són a causa delque fan tasques de càrrega i descàrrega per establiments que hi ha en aquests punts cèntrics de la ciutat. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i es troben a diferents nivells que, en alguns sectors, a mesura que es camina incòmodament sobre elles van fent soroll perquè estan despreses. En dies de pluja i quan el terra encara no està eixut esquitxen. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós.