Exposició de dibuixos i aquarel·les de Manel Gómez València al Selves i Carner de Manresa

Dins la línia expositiva amateur dels centres cívics de Manresa, elinaugurarà aquest divendres, 21 d'octubre, l'exposició Hores de vol, de, que es podrà visitar fins al 4 de novembre. Es tracta de la primera exposició dede l'autor, manresà de 47 anys i resident a Barcelona.Manel Gómez va rebre classes de dibuix de petit amb el paisatgista manresà. Ja d'adult, ha realitzat dos cursos a l'Escola Massana de Barcelona, d'Urban Sketching i d'Il·lustració.A la mostra, hi exposa dibuixos elaborats els darrers mesos, sobretot durant les vacances i fets in situ. Sóni de traç ràpid, esbossos, sketchos, espontanis i, més enllà de l'observació prèvia,. Tenen una format petit i una tècnica agraïda, l'aquarel·la i el llapis de color.A part dels dibuixos, majoritàriament paisatges, i per tal de fer-se una idea de la tècnica de l'sketching, s'exposaran llibretes de l'autor de temàtiques ben variades. L's'inaugura divendres a les 18.30h i es podrà visitar de dilluns a divendres, de 16h a 21 h.D'altra banda, dins la mateixa línia divulgativa, fins al 4 de novembre es podrà veure all'exposició República i escola a Manresa (1931-39), de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20.30h , i de 9h a 14 h els dissabtes.Es tracta d'una mostra de l'obra educativa del govern de la, el moviment de renovació pedagògica que a significar, la construcció deli el compromís dels seus mestres.L'educació va ser una de les grans prioritats del nou règim democràtic republicà ja que era un instrument bàsic de cara a. Es va invertir decididament a favor d'un ensenyament públic, a l'abast de tothom, en contraposició a la tradicional deixadesa del règim monàrquic anterior.L'exposició es va realitzar amb motiu dels actes de la celebració del 90è aniversari de la proclamació de la República. Es va poder visitar a l'Escola La Renaixença durant la Festa Major 2021, alubicat sota l'escola, dins les(octubre 2021) i, al setembre de 2022, al Centre Cívic Selves i Carner.És una producció de l'amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Bages, Museu de Manresa, Diputació de Barcelona, Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya i Memorial Democràtic.