La manresana Celeste Alías converteix en disc «Tranquila. Celeste canta Chavela»

La manresanaha llançat Tranquila. Celeste Canta Chavela, un disc que neix de l'espectacle Tranquila, un cant de llibertat, d'amor i de vida, una festa pels difunts, una celebració de la vida i de la mort, d'una figura cabdal dins del món de la música popular, la cèlebre cantant mexicanaCeleste Alías posa la veu i el nom en aquest àlbum on explora noves sonoritats acompanyada pel guitarristai el bateria. Els tres s'han tornat a reunir després del seu disc Celeste Canta Antonio Machín ara fa set anys. El sonòlegés el quart músic de la banda. Els quatre han apostat per un so contemporani arrelat a la tradició.En aquest disc es viatja per la vida de Chavela Vargas a través de les seves cançons, com la Macorina, amb les. Sonaran també altres èxits com Paloma negra, El último trago i Se me olvidó. "A nosaltres ens agrada anomenar-los NeoRanxeres i Boleros galàctics", han afirmat.Hi ha un aspecte que fa molt especial el disc, segons assenyala Alías. "Hem volgut apropar-nos al màxim a les. Tot el disc està passat per cinta, com es feia aleshores, però en la cançó La Enorme Distancia en concret, hem utilitzat uni vam enregistrar-lo tots tres a la mateixa sala, mesurant minuciosament les distàncies de cada instrument respecte el micròfon. El resultat és aquesta ranxera captada en una sola presa i que sembla que els músics estiguin a la mateixa sala on ets tu quan l'estàs escoltant a casa".