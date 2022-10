Lildami actuarà per primera vegada al Kursaal divendres per presentar «Viatge en espiral»

Elacollirà aquest divendres, 21 d'octubre a les 8 del vespre, el primer concert deal teatre, amb la presentació del seu segon treball, Viatge en espiral. Dos anys després del seu primer disc, el raper terrassenc presenta, ara, un àlbum conceptual amb temes sobre la vida, l'amor i el desamor.Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i una trajectòria intensa, Lildami s'ha convertit en el portaveu de la. És l'únic artista de l'escena que ha guanyat el(2019) i dos anys consecutius elEl disc que presenta ara compta amb la producció dea deu de les dotze cançons i del productora Provença i Ramiro, a més a més, també hi ha les col·laboracions d'i del propi Sr. Chen i de l', que també l'acompanyaran aquest diumenge al concert del Kursaal.Després de l'experiència de formar part del jurat del concursde, Lildami arriba per primera vegada al Kursaal amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral, publicat el gener de 2021, i amb el seu lema Imparabla per bandera.Lesper veure Lildami tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i escoles de música i 10 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet