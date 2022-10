El PSC estudiarà accions contra la bonificació de la taxa per les banderoles de l'ANC Manresa

El grup municipal delestudiarà portar a terme accions administratives contra l'expedient on el govern de Manresa va aprovar un descompte, quetitlla de "fraudulent", del 90% en la taxa per a ocupació de la via pública per a unade 75 banderoles als fanals durant 60 dies, l'estiu del 2021, que els va suposar unque el consistori va deixar d'ingressar.El PSC recorda que un primer informe de lava rebutjar aplicar aquest descompte a la taxa perquè entenia que no complia els preceptes de l'ordenança municipal, però "tot i així", el govern municipalpresentades per l'entitat sobiranista i els va aplicar elestablert en la normativa "sense complir-ne cap dels requisits".El portaveu del PSC a Manresa,, reitera que la campanya no anunciava cap "celebració de festes o activitats culturals i lúdiques", tal i com assenyala la normativa per aplicar un descompte del 50%, "ni molt menys" no complia cap dels requisits que permeten ampliar aquest descompte fins al 90%, o sigui, ser d'"" per a la ciutat o "", extrem, aquest, impossible d'acomplir ja que les banderoles eren d'una campanya amb dos missatges genèrics, "Ara més que mai, Independència!" i "Independència, tots hi guanyem".Davant la discreta reacció tant de l'Ajuntament com de l'entitat, que han afirmat que la campanya sí que era d'"interès general", però que no han entrat a valorar la resta de punts de l'ordenança, els socialistes constaten que el govern va concedir la bonificació "" i establint un "precedent molt perillós".