S'inaugura «El Banquet», una exposició de ceràmica de joves manresans

L'– Oficina Jove del Bages va acollir dilluns l'acte d'inauguració de l'El Banquet, un mostra deelaborades pels joves participants en els tallers de ceràmica impartits per l'artista, en el marc de les activitats de l'2022.A l'exposició, treballada conjuntament per les regidories de Cultura i d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, es mostren les peces ja cuites,amb diferents tècniques explicades durant els tallers.Als tallers hi van participar vint joves de Manresa, entre els quals persones integrants del(Convent de Santa Clara) i del(CSMIJ) d', amb la voluntat de reforçar el benestar físic, emocional i mental dels joves a través de les arts i les metodologies artístiques. La mostra es complementa amb fotografies realitzades perA l'acte d'inauguració va assistir la regidora de Cultura,, l'artista Anna Benet i Prat, i bona part dels i les joves artistes. Anna Benet i Prat (Sant Salvador de Guardiola, 1990) és Llicenciada en Belles Arts (UB i HfBK Dresden) amb Màster en Disseny i direcció d'art (Elisava) i Màster de Professorat especialitat de dibuix (UB). Actualment, estudia el cicle superior de Disseny i elaboració de producte ceràmic a l'Escola d'Arts de Vic i treballa pel seu compte en un taller al Centre Cultural Konvent a Cal Rosal. També és docent en un institut i imparteix classes de ceràmica.La mostra es podrà visitar fins al 18 de novembre, dins l'horari habitual de l': dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i les tardes de dilluns a divendres de 16 a 19 h. L'Espai Jove Joan Amades i elofereixen als joves artistes espais de forma gratuïta per exposar les seves obres o per rebre formació a través de tallers artístics. Per a més informació o per exposar a l'cal contactar a través del correu manresajove@ajmanresa.cat , per telèfon al 938771360 i per WhatsApp al 676664142.