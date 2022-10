El Manresa Rugby Club es manté líder imbatut després de derrotar els Químics de Barcelona (32-10)

per Redacció,

Elha aconseguit aquest diumenge el tercer triomf de tres partits en el que porta d'inici de temporada. Els manresans jugaven com a locals al camp delcontra elals que van derrotar 30-12.Els de lavan començar el partit posant-se per davant amb un assaig al cap de només cinc minuts a càrrec del seu jugador. Però tot seguit, el Manresa RC va igualar amb una puntada increïble de part decap aque anotà l'assaig (5-5, min. 10).Aquesta acció va marcar el posterior domini local. Va ser una jugada que quedarà en la memòria de tots els que la van viure en el moment. Seguidament, fins aamb la seva habitual fiabilitat pel mateix Randé (en els minuts: 14, 21, 34, 45, 49 i 70) van permetre anar consolidant a poc a poc una victoria consistent.La cirereta del partit la va posar el capitàamb un assaig després d'una jugada treballada des de la línia de 22. Amb la posterior transformació, el resultat ja era molt clar per als locals (30-5, min. 75), i el barcelonins amb el seu assaig a pocs instants del xiulet, a càrrec del Adrià Viñas que havia anotat l'assaig inicial del partit, ja només van poder reduir el resultat fins al 30-12 final.Pel Manresa Rugby ClubXavier Sánchez, Guillermo Sánchez, Martín, Torras, Tricoire, Lavaur, Grdzelishvili, Bessaï, Simó, Randé, Maeso, Fernàndez, Cubo, José Manuel Pérez i Cros. També van participar en els canvis: Majó, Chetouan Atiki i Daniel Pérez.Vael partit Ramiro Perniola.