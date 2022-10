La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de rosa pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Un any més,se suma a la commemoració deli aquest dimecres, de les 19.15 h a les 22.30 h, laquedarà il·luminada de. El Dia Mundial contra el Càncer de Mama se celebra cada 19 d'octubre. D'aquesta manera, l'Ajuntament dona resposta a la petició de de l'L'objectiu d'aquesta celebració és conscienciar la població de la importància deldel càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món.La detecció precoç permet detectar elen una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, convida les dones d'entre 50 a 69 anys a fer-se unaLa prevenció és un altre element bàsic per reduir l'impacte de la malaltia. Malgrat que no se'n coneixen les causes exactes, elrecull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat -especialment després de la menopausa-, fer activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.