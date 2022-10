La Seu proposa dues conferències per explicar a fons el frontal florentí i la seva restauració

La Doctora Francesca Español Bertran

Luz Morata i Carme Masdeu

Després de l'esperada instal·lació del frontal florentí (Frontal de la Passió, Geri di Lapo, s. XIV) restaurat a la capella de la Mare de Déu de Lourdes , ladeproposa dues conferències per conèixer en profunditat l'obra i el procés de restauració al qual s'ha sotmès.La primera xerrada serà divendres 21 d'octubre i es titula El frontal florentí de la Seu de Manresa. La memòria dels Saera a través del fast litúrgic a càrrec de la Dra.. La segona ponència serà divendres 18 de novembre i portarà per títol La restauració del Frontal florentí i serà a càrrec de, restauradores del pal·li. Totes dues conferències seran a 2/4 de 7 de la tarda a la sala gòtica de la Seu de Manresa. L'entrada serà gratuïta i oberta a tothom.La Dra. Francesca Español centrarà la seva conferència en la figura de la família Saera en relació a la Seu i en el fet de quefou qui donà en herència el frontal florentí per embellir l'altar major de l'de Manresa. S'enquadrarà l'arribada de l'obra en el context del comerç internacional de l'art i analitzarà els seus vincles amb laLes restauradores Morata i Masdeu explicaran amb tot luxe de detalls com ha estat eldel frontal florentí, ja que elles han estat les encarregades de dur-lo a terme. Quan l'obra va arribar al, les restauradores van trobar-se amb una peça en un estat de conservació fràgil amb alteracions de diversa índole i han treballat durant mesos per estabilitzar els materials i aconseguir-ne la conservació a llarg termini.Professora titular de la Universitat de Barcelona des de 1987. Presidenta de l'entitat, filial de l'entre els anys 2009 i 2021 (actualment és vicepresidenta). Durant els seus anys de docència universitària, ultra les tasques acadèmiques, ha participat en congressos i seminaris nacionals i internacionals (Pisa, Lucca, París, Amsterdam, Mòdena, Groningen, Lisboa…). Ha comissariat i assessorat diverses exposicions sobre art medieval (Lleida 1991, Barcelona 1992, Madrid-Brusel·les-Silos 2006, Lleida 2003) i va coordinar el catàleg de les obres d'aquest mateix període delde Barcelona.Ha organitzat congressos i dirigit projectes d'investigació centrats en l'art de lad'època gòtica, entre els quals: La heráldica aplicada al estudio del arte gótico catalán (DGICYT PB93-0830, 1994-1997); Corpus de escultores activos en la Cataluña gótica (HUM2005-07771), finançats pelÉs o ha estat membre del consell assessor de lesAnuario de Estudios Medievales, Lambard, Anales de Historia del Arte de la, Emblemata i Descubrir el Arte.El seu camp de recerca se centra en l', tant el d'àmbit català, com el peninsular: arquitectura, escultura, iconografia, art i litúrgia, als quals aquests darrers anys s'han afegit investigacions en l'àrea hagiogràfica.Carme Masdeu i Luz Morata es dediquen a lades de l'any 1989. Totes dues són llicenciades en Belles Arts en l'especialitat de Restauració per la Universitat de Barcelona i formades en l'àmbit de la restauració de tèxtil amb la, aleshores cap del departament de teixits de l'IPCE.Han cursat estudis de tecnologia tèxtils a l'i a Lió, al(CIETA) i de tintura aplicada a la restauració, impartit per la casa CIBA, a Barcelona i a Basilea.Col·laboren en la conservació i restauració d'importants col·leccions tèxtils que van des dei medievals fins a indumentària i obres d'art contemporànies. Entre les obres que han restaurat destaquen bona part de la col·lecció deque es custodien alo el; elentre moltes altres peces.