Mala jornada per al masculí i el femení de l'AE Vòlei Manresa

Els dos equips delvan perdre els seus respectius encontres aquest cap de setmana, en una jornada que no va ser gens propícia per als equips sènior del club manresà.L'equip masculí deva perdre per 1 a 3 a casa contra el, un equip jove i elèctric. Tot i que el bon joc dels manresans els va donar el primer set, els manacorins es van despertar i van aconseguir capgirar el encontre a favor seu.En el cas de l'equip femení de, es van traslladar aper competir contra les favorites del seu grup. L'equip va plantar cara però va acabar perdent 3-0 contra un equip farcit de jugadores de nivell Superlliga. Tot i això, l'equip de Manresa segueix entre els tres primers i no baixa el cap per consolidar-se com un grup sòlid i que apunta a l'ascens.A la mateixa Primera Divisió Catalana femenina, elva tornar a perdre 0-3, en aquesta ocasió contra les líders del grup, el, i continuen a la cua de la classificació.