La Setmana de l'Energia Sostenible acaba a Súria amb un «escape room» sobre el canvi climàtic

Ladeva acabar el passat dissabte amb l'escape room Qüestió de temps, adreçat especialment als infants. Aquesta edició de la Setmana ha inclòsque també ha recollit butlletes per a un sorteig de cinquanta kits d'estalvi energètic i ha difós el nou material divulgatiu de laL'escape room Qüestió de temps és una iniciativa de laper tal de conscienciar sobre el problema del. La instal·lació d'aquesta activitat es va fer a lesEl sorteig dels kits d'tindrà lloc el proper dilluns 24 d'octubre. Els resultats del sorteig seran anunciats posteriorment en el web municipal i les xarxes socials de l'Ajuntament. Els kits consten d'un temporitzador elèctric, bombetes, una regleta i rivets.Els dos tallers de la Setmana van estar dedicats a lai a la. El ponent va ser l'expert en temes energètics, que va remarcar la necessitat d'apostar per lesi l'estalvi energètic per intentar aturar l'emergència climàtica i el. La celebració dels dos tallers va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència del regidor de Via Pública i Medi Ambient,El nou material divulgatiu de la Closcaneta són dos tríptics amb recomanacions pràctiques per a l'estalvi i l'. La seva publicació ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El contingut dels dos tríptics també es pot veure al web www.suria.cat/closcaneta El disseny d'aquest nou material divulgatiu de la Closcaneta ha anat a càrrec de la dissenyadora surienca, autora de la nova imatge d'aquest personatge que identifica les accions de sensibilització mediambiental a Súria.La Setmana de l'Energia Sostenible és una iniciativa d'àmbit europeu que compta amb el suport de les principals institucions catalanes. Les activitats realitzades a Súria han estat organitzades per l'àrea municipal de, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'(Icaen) i la participació de les empreses especialitzades