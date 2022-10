Un surienc s'enfronta a vuit anys de presó per reincidir en un delicte d'abús sexual

Lademanaper a un surienc que, segons l'escrit d'acusació, va cometre un delicte d'a una noia de 22 anys fent veure que buscava treballadores per a un establiment tipus. Els fets van passar a Súria el 8 de febrer de 2020 quan l'individu tenia 37 anys. El judici tindrà lloc aquest dijous a l', que valorarà l'ja que l'home havia estat condemnat perel mes de febrer de 2019 pelper un altre delicte d'abús sexual.Segons la Fiscalia, el 7 de febrer de 2020, la víctima va respondre a unque hi havia al portal, en el qual es demanava una dependenta per atendre en un establiment tipus sex shop. L'anunciant, que, li va proposar quedar per fer l'entrevista l'endemà a l'de Súria.La mare de la noia, que, la va acompanyar amb el cotxe fins a Súria i malgrat la insistència de l'acusat dient-li que marxés, la dona es va quedar a l'interior del vehicle esperant la seva filla. En un moment en que acusat i víctima passejaven pels carrers de Súria parlant de l'oferta de treball, i veient que la mare els seguia amb el cotxe, l'home es va desviar per unes escales per a vianants ali va aconseguir despistar la dona, queSegons relata l'acusació, un cop es van quedar sols, "la conversa de l'acusat va anar pujant el to sexual", fins que van arribar a un mirador on hi ha un, on va cometre els abusos sexuals contra la noia. L'acusat, "en la seva interacció amb la noia, es va adonar de la seva", relata la Fiscalia, que valora, segons els especialistes, "que pateix uni té una" que li suposa "una dificultat en la gestió dei estrés emocional".L'acusació conclou que "l'anunci de feina era només unper tenir contacte amb noies joves, amb interès per una feina ben pagada, amb la finalitat de teniramb elles, com ja havia fet altres vegades".La Fiscalia demana per a ell una condemna de vuit anys de presó per un delicte d'abús sexual amb l'agreujant de reincidència, ia la víctima. També li demana. Pel que fa a la responsabilitat civil, l'acusació demana una