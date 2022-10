CCOO oferirà formació i orientació laboral a personal tècnic i usuaris de Càritas Manresa

Aquest divendres ha tingut lloc la signatura d'un conveni de col·laboració entreEl conveni té com a objectiu principal facilitaren l'àmbit dels programes d'inserció social que Càritas Arxiprestal Manresa desenvolupa. En aquest sentit, es realitzaran sessions formatives i d'orientació laboral ali alsdels programes de Càritas. Les persones derivades per Càritas podran acudir a CCOO, on rebran una atenció i orientació bàsiques de manera gratuïta, dins del marc deldel sindicat.A més a més, ambdues organitzacions es comprometen a impulsar l'extensió de laentre les empreses de Manresa i el Bages, així com la implicació i participació dels treballadors, a través dels seus òrgans de representació, en relació amb els programes deque Càritas realitza.La signatura d'aquest conveni es realitza en el marc del, que va tenir lloc el passat 7 d'octubre. Vetllar per una ocupació de qualitat i generar oportunitats per tal que tothom pugui accedir a una ocupació en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat, són objectius que les dues organitzacions signants comparteixen i aquest conveni de col·laboració suposa un bon punt de partida per seguir avançant conjuntament en la millora de les condicions de treball i de vida de les persones.