El cabaret còmic «Dones bruixa» de Clara del Ruste i Anabel Totusaus, dijous al Kursaal

La sala petita delacollirà aquest dijous, 20 d'octubre a les 7 de la tarda, l'espectacle deDones bruixa amb les actrius. Un cabaret còmic per homenatjar a l'artistaDues cantatrius que busquen finançament per fer el seu espectacle de somni -Dones bruixa- obren un, i per animar a la col·laboració munten una gala on presenten un tast de diverses escenes. Però quina serà la seva sorpresa quan durant la mateixa gala, se'ls apareix l'estimulant esperit de la Mary Santpere!Dones bruixa és un espectacle fresc, còmic, participatiu i lúdic en què Clara del Ruste i Anabel Totusaus despleguen tot el seu art, amb. L'espectacle compta també amb el músici l'escenografia de, en una producció de la companyiaLestenen un preu de 15 euros (12 euros amb descompte de Majors de 65 anys, amb Carnet Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet