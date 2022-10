Aigües de Manresa es converteix en empresa energètica pública

L'oferta pública no s'obrirà a particulars, per ara

ha fet els canvis als seus estatuts necessaris per poder oferir serveis energètics i convertir-se d'aquesta manera en unaque, inicialment, se centrarà en millorar l'autocunsum energètic de les seves instal·lacions i en desenvolupar unper actuar en el centenar d'equipaments municipals de l'i que, en un segon termini, s'obrirà a altrescom polígons industrials o d'activitat econòmica o empreses d'L'acord entre Aigües de Manresa i l'Ajuntament que estableix la voluntat dels dos ens de fomentar les, i fer-ho amb, es portarà a aprovació del ple municipal d'aquest mes d'octubre. L'acord s'ha presentat aquest dilluns amb la presència de l'alcalde,, el gerent de l'empresa supramunicipal,, el regidor de Ciutat Verda,, i membres del nou departament d'energia que s'ha creat a Aigües de Manresa.El procés es durà a terme en tres calendaris. Aigües de Manresa ja treballa en projectes propis, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la, unes obres que ja es notaven durant la roda de premsa. Posteriorment, l'Ajuntament farà una encomana de gestió a l'empresa pública per tal que pugui executar projectes en. Finalment, es tramitarà la iniciativa per a l'exercici d'una activitat econòmicaperquè Aigües de Manresa pugui prestar serveis energètics a altres iniciatives d'interès públic.Pol Huguet ha assumit que "no només a Manresa sinó a tot el país, la transició energètica s'està fent massa lentament". Amb la pujada del preu dels subministraments, que farà doblar la partida per a aquest efecte en elsde 2023, "es fa més urgent que mai accelerar aquests canvis". Per això, el primer encàrrec que l'Ajuntament ha fet a Aigües de Manresa és la redacció del, que ha d'estudiar i prioritzar els projectes a realitzar.Com a mostra d'aquesta transició, la instal·lació fotovoltaica alpermetrà estalviar un 13% d'energia i reduir 17,2 tones de CO2 emeses. La de lessuposarà un estalvi energètic del 76% i una reducció d'emissions de 279,6 tones de CO2. Amb la instal·lació de sistemes d'energia renovable a diversos equipaments de la ciutat, a més, es podrà aprofitar el sistema "per fer xarxa energètica" entre els mateixos serveis per evitar en la mesura del que sigui possible la pèrdua d'energia sobrant "cap al" de les multinacionals energètiques, segons ha raonat Huguet.L'assumpció de les funcions d'energètica pública per part d'Aigües de Manresa se centrarà inicialment en les instal·lacions de la pròpia empresa, de l'Ajuntament de Manresa i d'altres iniciatives d'interès públic, però, si més no a curt termini."Ens trobem en un model tecnològic i normatiu canviant, de manera que ens anirem situant amb el que vagi arribant", ha explicat Huguet. "La voluntat seria obrir-se per completar l'assumpció de funcions d'una energètica pública, però aquest serà un procés que no es veurà en els propers 5 o segurament 10 anys", ha completat.