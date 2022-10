El CN Manresa Fibracat debuta en lliga perdent a la piscina del CN Mataró B (11-7)

Fitxa tècnica

- CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou 1, S Quirante 4, M M Kathel, A Toribio, M Piqué 1, N Gatell, J César 1, G Vadillo i I Peirón.

- CN Mataró B; C Daura, B Blanch, L Blasco 1, M Bertran, I Maya, L Gil 3, L Ordoñez, A Ordoñez 1, M Castellví 2, A Dueñas, E Pérez 2, N Molina, E Carmona 1.



- Arbitratge a càrrec de Núñez i Moyano. Han assenyalat cinc exclusions i un penal a les jugadores visitants, per deu exclusions i quatre penals a les jugadores locals.



- Parcials: 3-0, 2-1, 4-5, 2-1.



Elha començat la lliga de lafemenina deamb derrota a casa d'un dels equips, a priori, més difícils de la competició, el B del. Les noies de López han començat el partit encarcarades, com s'ha reflectit en el marcador, 3-0, del quart inicial. Costava molt superar la defensa de les del, però, després queanotés el primer gol al transformar una pena màxima, la cosa ha canviat.A la meitat del partit s'ha arribat amb un 5-1 contundent, però la reacció de les bagenques ha fet que s'acostessin en el marcador fins al 9-6 del final de la tercera part. Quirante, amb tres gols,havien trobat la manera de superar la portera de les amfitriones.Les manresanes han començat el darrer quart encoratjades amb la possibilitat d'assolir un resultat que les, però han estat les locals les que han anotat el 10-6, després les bagenques han desaprofitat una pena màxima i, malgrat que Piqué anotava el 10-7, ja no hi ha hagut temps per apropar-se més. El partit ha finalitzat amb l'11-7 definitiu.